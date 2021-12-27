Калининградец подобрал выпавшие деньги и стал фигурантом уголовного дела

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Житель Калининграда не смог справиться с соблазном при виде лежащих на полу денег. Теперь его будут судить за кражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию обратился 35-летний местный житель, который сообщил о пропаже 13,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили места, где он побывал в течение дня. Выяснилось, что мужчина после обеда посещал магазин автозапчастей на Московском проспекте.

Благодаря записи камер видеонаблюдения установлено, что горожанин выронил деньги в помещении магазина. Через некоторое время купюры подобрал ранее не судимый 44-летний местный житель. Он признался, что найденные деньги потратил на личные нужды.