Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 58 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 18,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 19,

Зеленоградский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 21,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 2.