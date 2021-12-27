Возле стадиона «Калининград» открылся домик Деда Мороза

. Фото: ГАУ Стадион "Калининград"

Домик Деда Мороза (это официальное название) открылся в понедельник, 27 декабря, возле входа № 1 стадиона «Калининград». Как сообщает в соцсетях дирекция арены, в преддверии Нового года и в праздничные дни Дед Мороз лично поздравит посетителей спортивного парка. Заглянуть в домик можно 27-31 декабря с 17.00 до 20.00 и 1-6 января с 12.00 до 16.00.

Вход № 1 расположен со стороны Аллеи чемпионов. Посещение - свободное. Организаторы также обещают музыку и показ сказок и мультфильмов на большом уличном экране.

Отметим, что резиденция Деда Мороза обошлась почти в 400 000 рублей, заказчиком выступило областное госучреждение «Стадион «Калининград».