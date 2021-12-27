В минздраве сообщили, как будут работать больницы и поликлиники на зимних каникулах

Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график работы медицинских учреждений во время новогодних каникул с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

У амбулаторно-поликлинической службы региона 1, 2, 7 и 9 января будут выходными днями.

31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января в поликлинических отделениях медицинских организаций организуют работу службы неотложной помощи.

Расписание работы амбулаторного звена с 31 декабря по 9 января размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.

Городская станция скорой медицинской помощи, как обычно, работает круглосуточно, вызов бригады по телефонам: 103, 03 и 112.

С понедельника, 10 января, все медицинские организации Калининградской области вернутся к работе в обычном режиме.

Напомним, ранее минздрав также сообщил о графике работы мобильных пунктов вакцинации.