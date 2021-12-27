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Общество27 декабря 2021 16:40

В 2022 году в Калининградской области повысится величина прожиточного минимума

Перерасчет выполнен в связи с изменением размера величины в целом по России
Николай Литвинов
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С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума на душу населения в нашей области составит 13 034 рубля, для трудоспособного населения – 14 207 рублей, пенсионеров – 11 209 рублей, детей – 12 643 рубля. Такие данные содержатся в постановлении регионального правительства.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, перерасчет выполнен в связи с изменением размера прожиточного минимума в целом по России. В нашей области рост составит 8%.

- От величины прожиточного минимума зависит размер ряда социальных пособий, – напомнила министр соцполитики Анжелика Майстер.

В связи с увеличением величины прожиточного минимума возрастет, к примеру, сумма ежемесячных денежных выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка, а также на детей от трех до семи лет, ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, региональной социальной доплаты к пенсии.