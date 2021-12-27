В кардиоцентре Калининграда запустили второй аппарат МРТ экспертного класса

Федеральный Центр высоких медицинских технологий (он же - кардиоцентр) закупил еще один аппарат МРТ экспертного класса в дополнение к действующему. Как сообщает пресс-служба медучреждения, уже выполнены все необходимые работы по подготовке помещения, аппарат работает в тестовом режиме и в середине января будет задействован на полную мощность.

-Общеизвестно, что сроки ожидания МРТ-исследований сейчас составляют несколько недель. Закупка и ввод в эксплуатацию нового томографа позволит нашим специалистам проводить точные исследования одновременно на двух аппаратах и обследовать большее количество пациентов с заболеваниями различных профилей, - отметил главный врач центра, профессор Юрий Шнейдер.

В настоящее время в нашем Центре ежегодно проводится более 4 тысяч МРТ. Это 14-16 процедур ежедневно, включая самые сложные и длительные по времени (МРТ с контрастированием). Подавляющее большинство – в рамках ОМС. Исследования выполняются как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и пациентам с другими группами заболеваний, в том числе – онкологическими, которым требуется проведение исследований только с контрастированием.