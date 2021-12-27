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Общество27 декабря 2021 17:12

К лету-2022 реконструируют платформы вокзалов в Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске и Калининграде

Об этом рассказал начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин
Николай Литвинов
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Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства, в 2021 году был установлен рекорд перевезенных пассажиров в пригородном сообщении– пять миллионов человек. Чтобы удовлетворить растущий спрос, уже согласована аренда дополнительно трех электропоездов серии «Ласточка» в 2022 году.

- В летнему сезону 2022 года для адаптации к «Ласточкам» запланирована реконструкция пассажирских платформ станций Зеленоградск-Новый, Пионерский курорт, вокзалов Светлогороск-2 и Калининград-Северный, - рассказал начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин.