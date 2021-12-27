В Калининградской области установили еще 13 видеокамер «Безопасного города»

В нашем регионе установили еще 13 видеокамер «Безопасного города». Как сообщает пресс-служба областного правительства, они появились в Калининграде на перекрестках улиц Горького – Земельная, улиц 9 апреля – Фрунзе, улиц Горького-Гайдара, на Московском проспекте, 375, возле остановочного пункта «23 лицей», в аэропорту Храброво и в Пионерском на улице Комсомольской.

Все камеры снабжены инфракрасной подсветкой, что обеспечивает хорошую видимость как в дневное, так и в ночное время суток. Места расположения всех видеокамер рекомендованы правоохранительными органами. Видеонаблюдение за обстановкой в городе и области ведется круглосуточно.

Сегодня на территории Калининградской области установлено более 2 100 камер наружного видеонаблюдения. В этом году с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный город» раскрыто 225 преступлений и более 700 административных правонарушений, без учета нарушений ПДД.