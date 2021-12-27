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Общество27 декабря 2021 17:20

В Гусеве вандалы оборвали новогодние гирлянды на центральной площади

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Гусевского городского округа

В центре Гусева видеокамеры зафиксировали вандалы. Орудовали они в минувшие выходные.

«Двое подростков порвали гирлянды на центральной площади. Их засняли камеры, видеоматериалы переданы в полицию», - рассказали в местной администрации, призвав бережно относиться к городскому имуществу и не портить праздничную атмосферу.

Ранее в социальных сетях чиновники из Гусева сообщали о мужчине, который снял гирлянду с одной из елок возле здания администрации округа и унес ее с собой.

Тогда видеоматериалы были переданы в полицию, возбудили дело.