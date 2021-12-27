Ректор БФУ им. Канта спас 87-летнюю калининградку, которая шла по улице в тапочках и легкой одежде

Домой бабушку доставили сотрудники ППС. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Все произошло около полуночи в Калининграде. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ректор БФУ имени Канта Александр Федоров ехал на своем автомобиле по улице 9 Апреля, когда заметил пожилую женщину в тапочках и легкой одежде. Остановившись, Федоров вызвал полицию и предложил пенсионерке сесть в машину, чтобы она могла согреться.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно установили личность женщины. Выяснилось, что ей 87 лет, она проживает в квартире одного из домов поблизости. Помощь медиков женщине не понадобилась - Александр Федоров пригласит пенсионерку в машину до того, как наступило переохлаждение организма. Домой бабушку доставили сотрудники ППС.

Полиция призывает калининградцев не оставаться безучастными в подобных ситуациях и сразу же сообщать в правоохранительные органы.

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