Антон Алиханов вручил госнаграды жителям Калининградской области

Вручение государственных наград Российской Федерации и Калининградской области состоялось в правительстве региона. Как сообщает пресс-служба, за заслуги в развитии физической культуры и спорта Орденом Почета награжден Андрей Нестеров – тренер-преподаватель спортивной школы №11 по авиационным и техническим видам спорта Калининграда. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Юрию Кривоногову (Комплексная спортивная школа олимпийского резерва) и Александру Григорьеву (Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта).

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность директору Калининградского областного музея изобразительных искусств Галине Заболотской присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».. Также этого высокого звания удостоена Анжелика Лелло, заместитель директора Детской школы искусств им. П.И. Чайковского.

Преподаватель Детской музыкальной школы имени Д.Д. Шостаковича Милана Клешняк и директор Дома культуры «Чкаловский» Виктория Кораева – награждены почетной грамотой правительства Калининградской области.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Вадиму Тимофеевичу Паке – бывшему директору, ныне главному научному сотруднику лаборатории геоэкологии Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. Известному учёному в области физической океанологии и океанологического приборостроения в этом году исполнилось 85 лет.

В этот день наградами были отмечены 20 жителей нашего региона. Среди них – работники Калининградского морского торгового порта, представители сферы сельского хозяйства, химической отрасли, бизнеса, ветеранского сообщества.