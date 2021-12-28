За три дня на улицах Калининграда выявили 17 пьяных водителей

Рейд проходил с 24 по 26 декабря. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сотрудникам ГИБДД удалось выявить 17 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. - Многие из водителей отказываются выполнить законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - отмечают в полиции. - Такие действия (бездействие) влекут наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону: 8 (4012) 552-811.