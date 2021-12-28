Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий на Рождество

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на Рождество.

Самые популярные города для путешествий на Рождество Христово - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Суздаль, Осташков, Калининград, Екатеринбург и Ярославль.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что на 16% увеличилось число бронирований жилья для отдыха на Рождество относительно прошлого года. По сравнению с 2020 годом заметно увеличился спрос на рождественские путешествия в Москву (+800%) и Калининград (+300%).

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жилье для рождественских путешествий от 1 до 5 ночей и тратят на проживание от 2,2 до 8,5 тысячи рублей в сутки на семью из трех человек. В среднем поездка на 3-4 дня на Рождество обойдется в 17,5 тысячи рублей за троих. Чаще всего туристы бронируют для рождественских путешествий отели (55%) и квартиры (35%). В основном путешествуют на Рождество пары (41%) и семьи с детьми (24%).

Десять популярных городов для путешествий на Рождество:

Москва - 4062 руб. / 4 ночи,

Санкт-Петербург - 3471 руб. / 5 ночей,

Казань - 4633 руб. / 3 ночи,

Кисловодск - 3088 руб. / 4 ночи,

Нижний Новгород - 3101 руб. / 1,5 ночи,

Суздаль - 3807 руб. / 2 ночи,

Осташков - 6220 руб. / 4,5 ночи,

Калининград - 3191 руб. / 6 ночей,

Саратов - 2200 руб. / 2 ночи,

Ярославль - 8500 руб. / 1 ночь.