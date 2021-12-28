С 1 января на двух приморских направлениях увеличивается количество поездов

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C 1 по 9 января 2022 года пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать в режиме выходного и праздничного дня. При этом количество поездов на приморских направлениях с нового года увеличивается, сообщает пресс-служба КЖД

С 1 января назначены поезда, которые будут отправляться:

- из Калининграда в Светлогорск - в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:23, 13:00, 14:01, 15:30, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41;

- из Светлогорска в Калининград - в 7:39, 8:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17-50,18:57, 20:12;

- из Калининграда в Зеленоградск - в 6:38, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55;

- из Зеленоградска в Калининград - в 7:45, 9:44, 11:15, 12:11, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:25.

Также увеличено количество рейсов на маршруте Зеленоградск - Светлогорск - Зеленоградск.

С 10 января начнут курсировать и поезда рабочего дня, которые будут отправляться из Светлогорска в Калининград в 6:30 (до Южного вокзала), 8:00 (до Северного вокзала) и 19:33 (до Северного вокзала), из Калининграда в Светлогорск - в 17:17 (с Северного вокзала) и 19:19 (с Южного вокзала); из Зеленоградска в Калининград - в 6:43 и 8:15.