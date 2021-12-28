На ул. А. Невского в Калининграде сбили 14-летнего пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в понедельник, 27 декабря, произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. А. Невского водитель «Фольксвагена» сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда школьник получил травмы.

На улице Суворова под колеса «Опеля» попала 30-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда она получила телесные повреждения.