Благотворительность от депутатов: Калининградским инвалидам и ветеранам выделили по пакету с яблоками

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В Калининградской области дети-инвалиды, члены местных советов ветеранов, обществ инвалидов и престарелые граждане, находящиеся на социальном обслуживании на дому, получили по большому пакету яблок. Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Государственной думы РФ от Калининградской области Марина Оргеева.

«Всего - почти 5 тонн... Наша совместная благотворительная акция с депутатом Калининградской областной думы Дмитрия Чмыхова и генерального директора ООО «Неманские сады» Юрия Шалимова (орфография сохранена) прошла в Нестеровском, Краснознаменском, Багратионовском, Мамоновском, Ладушкинском, Правдинском, Черняховском, Озерском и Неманском городских округах», - сообщается в канале депутата Госдумы Оргеевой.

Напомним, ранее Оргеева возглавляла Калининградскую областную думу, в сентябре 2021 года ее избрали депутатом Госдумы РФ.