3 медика, 70 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 170 случаев ОРВИ, 9 пневмоний и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 70 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 работника транспортных предприятий, водителя;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детский сад;
- 4 учащихся;
- 7 студентов 6 образовательных учреждений;
- 59 неработающих.