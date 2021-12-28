3 медика, 70 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 170 случаев ОРВИ, 9 пневмоний и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 70 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работника транспортных предприятий, водителя;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детский сад;

- 4 учащихся;

- 7 студентов 6 образовательных учреждений;

- 59 неработающих.