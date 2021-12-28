Юный зеленоградец торговал в интернете оружием

С 18-летним жителем Зеленоградкого района сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области знакомы не первый год. Еще в 2019-м паренек решил заделаться торговцем оружием, разместив на одном из популярных сайтов объявлений предложение о продаже макета знаменитого автомата АК-47. Дальше все было просто: у связывавшихся с ним потенциальных покупателей продавец требовал предоплату, а когда деньги приходили на его счет, переставал выходить на связь. Когда кидалу взяла за мягкое место полиция, выяснилось, что он несовершеннолетний. К тому же, почуяв, чем дело пахнет, мошенник поспешил возместить ущерб потерпевшим и примириться с ними. В общем, уголовной ответственности юноша смог избежать.

Прошло время, наш антигерой подрос, возмужал и решил взяться за старое. Объявлением о том, что отличный муляж калаша можно приобрести всего за 6 тысяч рублей, на сей раз заинтересовался житель далекого города Орла. А когда в обмен на денежный перевод получил… ничего, короче, не получил, обратился в полицию.

- В ходе расследования оперативники УУР и их коллеги из ОМВД России по Московскому району установили, что в целях конспирации злоумышленник приобретал в теневом сегменте интернета анонимные сим-карты разных операторов, - рассказали подробности проведенной операции в пресс-службе регионального УМВД. - Однако предпринятые меры предосторожности не помогли - подозреваемого задержали.

Поскольку зеленоградец теперь уже является полноценным субъектом уголовного права, за «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» он может отправиться за решетку на срок до 5 лет. Кроме того, правоохранители полагают, что эпизод с обманутым орловцем может быть не единственным в возобновленной карьере оружейного барончика.