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Происшествия28 декабря 2021 10:54

В Черняховске кочегар котельной торговал ворованным углем

При обыске полицейские обнаружили у подозреваемого несколько мешков «черного золота»
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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На злобу дня. В межмуниципальный отдел МВД России «Черняховский» обратился директор местного муниципального предприятия, который сообщил, что в котельной на улице Красноармейской выявлена недостача 5 тонн угля. Сумма ущерба составила 26 300 рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 53-летний машинист-кочегар пресловутой котельной решил подзаработать на чужой беде: как известно, многие районы области сегодня испытывают жесточайшую нужду в «черном золоте». Несколько месяцев ушлый истопник загонял дефицитный товар «налево», сбывая по полтора-два центнера за смену. Задачу облегчало то, что уголь загодя был расфасован в мешки весом по 50 килограммов каждый. При обыске по месту жительства подозреваемого было изъято три таких мешка, которые он еще не успел сбыть. В отношении кочегара возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

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