Две школы в области вошли в федеральную программу капремонта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Две школы в Калининградской области вошли в федеральную программу капремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За федеральные средства будет отремонтирована школа в поселке Славянское Полесского городского округа, в которой обучаются 192 ученика, со следующего года ожидается более двухсот. В ремонте нуждаются основное здание школы и одноэтажный корпус, в котором сейчас находятся кабинеты технологии и дополнительного образования.

Необходимые работы планируется начать уже весной 2022 года. В школе отремонтируют фундамент, цоколь и отмостку, кровлю, потолки, междуэтажные перекрытия, полы, фасад. Дополнительно будет проведена замена окон, дверей, входных блоков, систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Все помещения заново оштукатурят, покрасят. Особое внимание будет уделено системе электроснабжения и пожаротушения.

Ещё одна школа, которая вошла в программу, – гимназия №2 Черняховска.