Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

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Фото: Игорь БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 161 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 9,
Гусевский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 4,
Черняховский городской округ – 6,
Неманский городской округ – 1.