Коронавирус за сутки выявили в 8 городах Калининградской области

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 185 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 161 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 9,

Гусевский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Черняховский городской округ – 6,

Неманский городской округ – 1.