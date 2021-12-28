В Калининграде меняется расписание работы мобильных прививочных пунктов

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В Калининграде внесены изменения в расписание работы мобильных прививочных пунктов с 28 декабря по 16 января.

1 и 7 января мобильные пункты вакцинации работать не будут.

Время работы 31 декабря и 6 января – с 10 до 15 часов.

В остальные дни до 16 января иммунизация проводится по живой очереди по следующему графику:

– в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2):

– № 1 – с восточного входа – 28-30 декабря, 5, 8, 10-16 января с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15; 31 декабря, 6 января с 10 до 15 часов;

– № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – 28-30 декабря, 2-4, 8, 10-16 января - круглосуточно с 10 до 20 часов (перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45); 31 декабря и 6 января – выходной;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов;

– в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30):

– вход со стороны Гвардейского проспекта – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января – круглосуточно с 10.00 до 20.00 (перерывы с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00) и с 21 до 9 часов (перерыв с 3.00 до 3.45);

– ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– ТЦ «Мега центр» (ул. Ген.-лейт. Озерова, 17 б) – вход с улицы Мусоргского, 10а (со стороны парковки, ориентир – шлагбаум перед входом на завод «Кварц») – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов с перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00;

– в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в ТЦ «Гранд» (Советский пр., 159) – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в молодежном клубе «Галактика» (ул. Кошевого, 1) – 28-30 декабря, 2-5, 8-16 января с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Медпункт вокзала РЖД Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 15/23) будет работать без выходных, в том числе в праздничные дни, с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.