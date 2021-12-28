На Верхнем озере спасли замерзающего лебедя

. Фото: мэрия Калининграда

На льду Верхнего озера в Калининграде поймали замерзающего лебедя. Спасательную операцию провели работники Управления по делам ГО и ЧС Калининграда.

Сначала длинношеего красавца приманили к берегу едой, а потом бац, и накинули сверху сачок. Бедолагу тут же укутали в одеяло.

- Птица была голодная и обессиленная, у нее даже не получалось взлететь, - рассказали в администрации города.

Лебедя передали волонтеру, Алексею Лаврентьеву, бывшему сотруднику МВД, который до 2018 года отвечавший за обеспечение общественной безопасности в Калининграде, а теперь занимается птицами.

В Славском районе он организовал приюту для раненых птиц. В основном Алексей выхаживает хищников (соколов и орлов он просто обожает), но готов брать на передержку всех пернатых. Единственное, говорит, нужна помощь в поимке.

- С наступлением морозов традиционно увеличивается количество звонков от калининградцев в администрацию по поводу замерзающих на городских водоёмах птиц. И хотя наши экстренные службы по уставу не должны заниматься спасением диких животных, им тоже сложно оставаться равнодушными в таких ситуациях, - говорят в мэрии города.

Как рассказал Алексей Лаврентьев, лебедь, которого уже назвали Хо, перезимует в питомнике и 1 апреля будет отпущен на волю.

Кстати, если вам вдруг нужно будет пристроить раненую птицу, звоните Алексею Афанасьевичу по номеру 8-911465-13-61.