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Общество28 декабря 2021 15:53

Капремонт «музейного квартала» идет опережающими темпами

На приведение в порядок очередных многоэтажек выделено свыше 230 миллионов рублей
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Капитальный ремонт «музейного квартала» Калининграда в районе улицы Октябрьской идет с опережением графика. Об этом сообщил генеральный директор областного Фонда капремонта Олег Туркин.

Контрактом с подрядчиком предусмотрен ремонт крыши и фасада многоквартирного дома № 5-11, где на большей части плоскости уже выставлены строительные леса и начался монтаж закладных деталей для устройства навесных конструкций. Леса устанавливают и на домах №№27 и 29. На приведение в порядок этих многоэтажек из областного бюджета выделено более 230 миллионов рублей. Всего же, по словам Туркина, субсидия из региональной казны составит более миллиарда рублей, что превышает объем собираемых взносов за год со всех жителей области в «общий котел».

По информации пресс-службы правительства области, преобразование советской типовой застройки в рамках программы капремонта продолжается на набережной маршала Баграмяна.