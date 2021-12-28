Спецназ Балтфлота отбил нападение условных террористов

В преддверии новогодних и рождественских праздников в гарнизонах Балтийского флота прошли плановые тренировки с подразделениями антитеррора. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Всего в мероприятиях было задействовано порядка 20 подразделений и около 400 человек личного состава.

Согласно легенде учений, условные террористы попытались проникнуть на территорию военных городков с целью захвата парков боевых машин и объектов флотской инфраструктуры. Применив стрелковое оружие и бронетехнику, военнослужащие отразили нападение и нейтрализовали противника.