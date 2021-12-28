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Происшествия28 декабря 2021 16:32

Житель Гусева позарился на забытый смартфон и попал под уголовное дело

Новенький гаджет 17-летняя студентка оставила на одной из скамеек на городской площади
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Купив себе в подарок на Новый год мобильный телефон, о котором давно мечтала, 17-летняя студентка так обрадовалась, что… позабыла гаджет на одной из скамеек городской площади Гусева. А когда спохватилась и вернулась, аппарата уже и след простыл. Пришлось бежать за помощью в полицию.

Сотрудникам местного угрозыска особенно помогли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». По ним удалось отследить маршрут перемещения мужчины, который завладел чужим смартфоном.

- После задержания 48-летний горожанин, ранее не замеченный в противоправной деятельности, сознался в содеянном и выдал коробку с новеньким телефоном, в который потерпевшая даже не успела переставить СИМ-карту, - добавили в пресс-службе областного УМВД России - Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».