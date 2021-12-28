Житель Гусева позарился на забытый смартфон и попал под уголовное дело

Купив себе в подарок на Новый год мобильный телефон, о котором давно мечтала, 17-летняя студентка так обрадовалась, что… позабыла гаджет на одной из скамеек городской площади Гусева. А когда спохватилась и вернулась, аппарата уже и след простыл. Пришлось бежать за помощью в полицию.

Сотрудникам местного угрозыска особенно помогли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». По ним удалось отследить маршрут перемещения мужчины, который завладел чужим смартфоном.

- После задержания 48-летний горожанин, ранее не замеченный в противоправной деятельности, сознался в содеянном и выдал коробку с новеньким телефоном, в который потерпевшая даже не успела переставить СИМ-карту, - добавили в пресс-службе областного УМВД России - Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».