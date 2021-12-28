В Советске восстановили театр. Но очень маленький

Макет архитектурного шедевра получился на загляденье. Фото: Советск-Тильзит ТВ.

В Советске восстановили задние бывшего театра королевы Луизы. Об этом сообщает информресурс Tilzit.Info.

В ходе войны великолепное строение чудом уцелело, и в нем разместили культурно-просветительную школу, в дальнейшем преобразованную в культпросветучилище, с 1991 года именовавшееся училищем культуры, а с 1994-го - областным колледжем культуры и искусства. В 2010 году учебное заведение закрыли, брошенное здание начало разрушаться. Случившийся летом 2013 года ураган обрушил один из фронтонов, сильно повредил балкон. Приказом Службы государственной охраны объектов культурного населения Калининградской области от 18 января 2010 года здание получило статус выявленного объекта культурного наследия. В ночь на 28 октября 2015 года в результате пожара была уничтожена крыша, а 6 июня 2019-го еще один пожар окончательно превратил некогда красивейшее здание в руины.

И вот теперь театр воссоздан в прежнем виде. Правда, это всего лишь макет, выполненный в рамках проекта «Наш Советск-Тильзит – город в миниатюре». Дойдет ли до восстановления находящегося на грани исчезновения прототипа – не знает никто.