В Калининграде курьер украла мобильник у посетительницы ночного клуба

В ночном клубе на проспекте Мира в Калининграде одна из посетительниц положила свой мобильный телефон на барную стойку и благополучно забыла о гаджете стоимостью 55 тысяч рублей. Рассеянностью землячки воспользовалась оказавшаяся в этот момент рядом приметливая девушка. Она ловко «подрезала» чужой аппарат и ушла, не прощаясь.

С кражей разбирались сотрудники угрозыска ОМВД России по Московскому району, которые опросили очевидцев, составили словесный портрет подозреваемой и установили ее личность.

- Выяснилось, что телефоном завладела 20-летняя калининградка, работающая курьером в одной из организаций города, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ее местонахождение и задержали.

Впрочем, арестовывать воровку не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Но за «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину», курьерша может присесть за решетку на срок до 5 лет.

«А ты не воруй!» (с)