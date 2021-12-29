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Общество29 декабря 2021 8:54

Калининградца будут судить за мошенничество на 19 миллионов рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде будут судить местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

44-летний мужчина по поддельной доверенности выступал от имени генерального директора компании и заключал договоры на международную перевозку грузов. В результате его «деятельности» компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 19 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.