Райффайзен Банк: каждый десятый россиянин не дарит подарки на Новый год

Каждый десятый россиянин не будет дарить подарки на Новый год, показало исследование Райффайзен Банка. При этом треть из тех, кто все же собирается делать сюрпризы для родных, друзей и коллег, планирует потратить на это от 5 до 10 тыс. руб. Самый популярный вариант подарка для близких — парфюм и косметика (44%), а для товарищей по работе — новогодние сувениры и елочные игрушки (26%).

Однако сами россияне мечтают получить более дорогие подарки. Самым желанным, например, остаётся путешествие — в этом признались 13% респондентов, столько же, сколько и в прошлом году. Следом по популярности идут гаджеты. Доля тех, кто был бы рад новому смартфону или другому умному устройству, также стабильна — 12%. Однако интересно, что по сравнению с прошлым годом стало меньше тех, кто хотел бы получить в подарок на Новый год автомобиль: 10% против 13% в 2020-м.

«Быть смелее в выборе подарков и при этом чувствовать себя спокойно можно, если пользоваться кредитной картой. Во-первых, часто банки предлагают повышенные кэшбэки или скидки от партнёров, что позволяет делать покупки выгодно. А во-вторых, благодаря льготному периоду деньгами банка можно пользоваться фактически бесплатно: покупать сейчас, а оплачивать уже после праздников, уменьшая нагрузку на семейный бюджет», — сообщила Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трех тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26-45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.