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Новости компаний29 декабря 2021 8:58

Райффайзен Банк: каждый десятый россиянин не дарит подарки на Новый год

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Каждый десятый россиянин не будет дарить подарки на Новый год, показало исследование Райффайзен Банка. При этом треть из тех, кто все же собирается делать сюрпризы для родных, друзей и коллег, планирует потратить на это от 5 до 10 тыс. руб. Самый популярный вариант подарка для близких — парфюм и косметика (44%), а для товарищей по работе — новогодние сувениры и елочные игрушки (26%).

Однако сами россияне мечтают получить более дорогие подарки. Самым желанным, например, остаётся путешествие — в этом признались 13% респондентов, столько же, сколько и в прошлом году. Следом по популярности идут гаджеты. Доля тех, кто был бы рад новому смартфону или другому умному устройству, также стабильна — 12%. Однако интересно, что по сравнению с прошлым годом стало меньше тех, кто хотел бы получить в подарок на Новый год автомобиль: 10% против 13% в 2020-м.

«Быть смелее в выборе подарков и при этом чувствовать себя спокойно можно, если пользоваться кредитной картой. Во-первых, часто банки предлагают повышенные кэшбэки или скидки от партнёров, что позволяет делать покупки выгодно. А во-вторых, благодаря льготному периоду деньгами банка можно пользоваться фактически бесплатно: покупать сейчас, а оплачивать уже после праздников, уменьшая нагрузку на семейный бюджет», — сообщила Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трех тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26-45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.