В Калининграде жилец украл бытовую технику со съемной квартиры

В Калининграде полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

57-летняя местная жительница сдавала квартиру в аренду. Когда очередной жилец съехал, она обнаружила, что из кухни пропали вытяжка, газовая поверхность и духовой шкаф общей стоимостью более 19 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 36-летний калининградец. После похищения бытовой техники он стал скрываться, но полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось определить его местонахождение. Мужчина был задержан в одной из квартир города, которую он арендовал.

Бытовую технику злоумышленник успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Кража».