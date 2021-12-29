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Общество29 декабря 2021 9:05

В Калининграде жилец украл бытовую технику со съемной квартиры

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

57-летняя местная жительница сдавала квартиру в аренду. Когда очередной жилец съехал, она обнаружила, что из кухни пропали вытяжка, газовая поверхность и духовой шкаф общей стоимостью более 19 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 36-летний калининградец. После похищения бытовой техники он стал скрываться, но полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось определить его местонахождение. Мужчина был задержан в одной из квартир города, которую он арендовал.

Бытовую технику злоумышленник успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Кража».