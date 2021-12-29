Калининградец зарезал соседку по коммунальной квартире

Следователи СКР работают на месте убийства. Фото: УСКР по Калининградской области

Днем 27 декабря пьяный обитатель коммунальной квартиры на улице Вагоностроительной в Калининграде схлестнулся с соседкой и семью ударами ножа убил 38-летнюю женщину прямо в ее комнате. Тело погибшей вечером обнаружил ее вернувшийся домой сожитель.

- В кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о преступлении нашими следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Центральному району была установлена личность подозреваемого в убийстве, - рассказали в региональном Управлении СКР. - Им оказался 40-летний горожанин, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью человека и убийство. Из мест лишения свободы он освободился в декабре прошлого года.

Сообщается также, что убийца вину в совершении преступления признал, подтвердил показания в ходе проверки на месте. По словам мужчины, причиной расправы стали матерные оскорбления, которыми соседка осыпала его в ответ на просьбу дать закурить.