Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 183 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 102 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 15,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 8,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.