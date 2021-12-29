Названы даты второго фестиваля игровой индустрии PlayPort Fest

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Второй международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest пройдет 25-26 июня 2022 года в культурном центре «Янтарь-холл» в Светлогорске. Как рассказали организаторы, участников мероприятия ждут выступления звездных спикеров из разных стран мира, насыщенная профессиональная программа, мастер-классы и семинары, а также интерактивные мероприятия. Как отмечают в Фонде креативных индустрий «Креспектива», PlayPort Fest может стать «точкой входа в индустрию», на котором все желающие смогут пообщаться с HR-специалистами игровых компаний.

Первый PlayPort Fest прошел летом 2021 года в Калининграде и собрал более 5000 участников в офлайне и онлайне. Тогда же стало понятно, что мероприятие станет ежегодным, так как очень актуально для развития индустрии в регионе.