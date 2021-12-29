Минсельхоз: Средний надой молока в регионе в полтора раз больше, чем в России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области средний надой молока от одной коровы за сутки составляет в 25,9 кг, это почти в полтора раза больше, чем в среднем по России. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Всего в РФ 17 регионов, где в сельскохозяйственных организациях получено более 20 кг молока в расчете на корову.

По прогнозам министерства ожидается, что по итогам 2021 года объем производства молока в регионе составит 230 тыс. т. Это на 8 процентов больше, чем годом ранее.

«По предварительной оценке, за период с 2017 по 2021 годы самообеспеченность области по молоку и молочным продуктам выросла с 74,5 до 88 процентов. Потребность в цельном молоке обеспечена на 100 процентов», - заявили в министерстве.

Что касается поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах, оно за год выросло на 3 процента и составило более 170 тыс. животных.