13 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Игорь БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 165 случаев ОРВИ, 6 пневмоний и 12 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 1 работник образовательного учреждения;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник учреждений культуры
- 1 сотрудник гостиницы;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 1 сотрудник предприятия ЖКХ;
- 1 работник с/х;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 1 ребёнок, посещающий детский сад;
- 13 учащихся;
- 7 студентов 6 образовательных учреждений;
- 48 неработающих.