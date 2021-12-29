13 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 165 случаев ОРВИ, 6 пневмоний и 12 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 1 работник образовательного учреждения;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник учреждений культуры

- 1 сотрудник гостиницы;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 1 сотрудник предприятия ЖКХ;

- 1 работник с/х;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 1 ребёнок, посещающий детский сад;

- 13 учащихся;

- 7 студентов 6 образовательных учреждений;

- 48 неработающих.