В калининградском СИЗО-1 разрешили краткосрочные и длительные свидания

. Фото: Александр Подгорчук

С четверга, 30декабря, в СИЗО-1 возобновляется предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

«Гражданам, пребывающим на короткие и длительные свидания, в обязательном порядке необходимо иметь при себе справку об эпидокружении по месту жительства, документы о прохождении вакцинации или результат лабораторного исследования методом полимеразой цепной реакции (метод ПЦР) на наличие возбудителя COVID-19, проведенного не позднее 48 часов», - заявили в пресс-службе УФСИН.

В ведомстве добавили, что в учреждение категорически запрещен допуск посетителей с повышенной температурой тела и наличием признаков острого респираторного заболевания.