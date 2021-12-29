В поселке Тургенево под Полесском появился природный газ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Полесском округе газифицирован поселок Тургенево, для этого было построено 37 километров газовых сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Доступ к газу получили 132 домохозяйства, где проживает более 900 человек.

В следующем году в муниципалитете планируется газифицировать соседний поселок Зеленое. Также продолжается строительство газопроводов к жилым домам в Полесске и поселках Загородном, Тюленино, Стройном, Ильинка, Дачном, Алеевка.

Кроме этого, в 2022 году планируется завершить газификацию Озерска и Нестерова, поэтапно работы идут в Черняховске.