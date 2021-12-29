В музее Багратионовска открылась выставка, посвященная художнице из Прейсиш-Эйлау

. Фото: Багратионовский музей истории края

В музее Багратионовска открылась выставка, посвященная творчеству художницы Катарины Кляйн, родившейся в 1861 году в Прейсиш-Эйлау. Как рассказали организаторы, городской музей истории края хранит более 1000 почтовых карточек начала XX века с рисунками этой художницы.

«Кроме открыток в коллекции музея есть цветные литографии начала XX века, современные репринтные издания, гобелены, вышивки и даже серии карманных календариков и кристальные мозаики с рисунками Кляйн. Самые новые и интересные поступления в коллекцию можно увидеть на выставке», - рассказали в музее.

К концу XIX века Катарина Кляйн становится одной из уважаемых и популярных художниц, пишущих натюрморты. Вскоре ее назовут самой известной «цветочницей» Германии. Рисунки Кляйн массово начали использовать издатели почтовых карточек.