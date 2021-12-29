В Калининградском зоопарке объяснили, почему не примут от горожан использованные елки

В зоопарке рассказали, какие елки и пихты примут для животных. Фото: Калининградский зоопарк

Накануне Нового года в Калининградском зоопарке напомнили горожанам, почему не примут использованные елки и пихты для питомцев.

- Велика опасность, что на них останутся элементы украшений и мишура, - пояснили специалисты на странице учреждения в ВКонтакте. - К тому же за время праздников эти деревья теряют большую часть запаха и соков.

Там же есть и обращение к предпринимателям, кто вдруг не успеет реализовать в предпраздничные дни все елки и пихты.

- Елки для наших животных - прекрасное развлечение и обогащение среды. Их с большим нетерпением ждут все наши животные. Для одних - это новые запахи, для других - игрушка, которую здорово грызть, таскать и бодать, для третьих - укрытие, для четвертых - источник витаминов, - рассказали знатоки животного мира.