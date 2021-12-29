«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением и Wi-Fi 169 школ Калининградской области

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Специалисты Калининградского филиала «Ростелекома» установят в 169 школах региона видеорегистраторы, IP-камеры, а также оборудование для организации сетей Wi-Fi. Камеры будут работать в режиме 24/7. Их разместят так, чтобы на видео попадали входные группы учебных заведений. Видео с устройств будет поступать на специальные серверы, которые установят в зданиях школ.

Масштабный проект реализуется в рамках создания единой цифровой образовательной среды (ЦОС) и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оснащение школ откроет дополнительные возможности для обучения с помощью цифровых технологий, а также позволит повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях.

- Мы понимаем, насколько важно сегодня дать школьникам равные возможности в обучении независимо от места их жительства, сделать учебный процесс максимально удобным и безопасным, - отмечает директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов. - В этом месяце был подписан контракт с региональным министерством цифровых технологий и связи, и мы уже успели подготовить к сдаче две школы, в поселках Васильково и Храброво. В них установлено видеонаблюдение и беспроводной интернет.

Отметим, что Калининградская область стала одним из 16 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах.