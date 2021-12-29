В 2021 году порядка 400 студентов мединститута БФУ включились в работу медучреждений региона

Студенты мединститута БФУ полны решимости. Фото: БФУ им. И. Канта

В уходящем году официально трудоустроились на должности санитаров, медицинских сестер, фельдшеров, врачей-стажеров и врачей первичного звена 386 студентов высшего и среднего образования, ординаторы и аспиранты медицинского института БФУ имени Канта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Наши ребята трудились на вызовах в составе специализированных COVIDных бригад скорой помощи, обслуживали на дому, работали на первичных приемах, в зеленых зонах медорганизаций, помогали в стационарных условиях пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Более 30% студентов работали с коронавирусными больными в красных зонах. Остальные ребята помогали пациентам с другими заболеваниями. Ведь инфаркты, инсульты, рак, сахарный диабет по-прежнему стоят на первых строках заболеваемости нашего населения, - рассказал директор мединститута Сергей Коренев.

Ранее губернатор Антон Алиханов заявил о необходимости пересмотра условий программы привлечения медицинских кадров. По его словам, в регионе не хватает 368 специалистов, из них почти 200 человек - врачи первичного звена.