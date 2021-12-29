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Общество29 декабря 2021 17:00

Изъятые на Центральном рынке Калининграда 139 килограммов санкционки уничтожат на полигоне

Калининградские таможенники при поддержке росгвардейцев провели осмотр торговых рядов
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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На Центральном рынке Калининграда изъято 139 килограммов санкционных товаров.

На Центральном рынке Калининграда изъято 139 килограммов санкционных товаров.

Фото: Таможня Калининградской области

В среду, 29 декабря на Центральном рынке Калининграда таможенники при поддержки регионального Управления Росгвардии провели контрольный осмотр помещений и обнаружили 139 кг санкционной продукции из Италии, Германии, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

- Должностные лица таможни изъяли из оборота запрещенную к ввозу продукцию из стран Евросоюза для ее дальнейшего уничтожения на полигоне Калининградской области, - подчеркнули в ведомстве.

Судя по ведомственному фотоотчету, изъяты сыры и колбасы.