Изъятые на Центральном рынке Калининграда 139 килограммов санкционки уничтожат на полигоне

На Центральном рынке Калининграда изъято 139 килограммов санкционных товаров. Фото: Таможня Калининградской области

В среду, 29 декабря на Центральном рынке Калининграда таможенники при поддержки регионального Управления Росгвардии провели контрольный осмотр помещений и обнаружили 139 кг санкционной продукции из Италии, Германии, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

- Должностные лица таможни изъяли из оборота запрещенную к ввозу продукцию из стран Евросоюза для ее дальнейшего уничтожения на полигоне Калининградской области, - подчеркнули в ведомстве.

Судя по ведомственному фотоотчету, изъяты сыры и колбасы.