На улице Октябрьской в Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД выявили организатора наркопритона в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что 35-летняя горожанка систематически предоставляла свое жилье на улице Октябрьской наркозависимым лицам для потребления наркотического средства. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленница получала от гостей наркотики и денежные средства, - прокомментировали в пресс-службе.

В ходе обыска обнаружены и изъяты предметы и приспособления со следами наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет..