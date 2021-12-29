Под Калининградом открылась еще одна модельная библиотека

Библиотека в поселке Знаменске теперь выполняет функции и информационного центра. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В среду, 29 декабря после модернизации открылась Знаменская сельская детская библиотека Гвардейского городского округа. Об этом сообщает Калининградская областная научная библиотека.

- Она стала пятой модельной библиотекой Калининградской области, созданной в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году и получила по результатам дополнительного отбора на реализацию своего проекта 5 миллионов рублей, - отмечают коллеги.

Теперь библиотека выполняет функции современного информационного центра. В ней можно будет получить доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет, воспользоваться различными интерактивными сервисами.

- На базе библиотеки созданы различные технические и творческие лаборатории, - комментируют возможности обновленной библиотеки. - С помощью компьютерных программ и специального оборудования дети смогут реализовать проекты по окружающему миру, биологии, географии, химии, инженерному проектированию, посещать занятия, информационно-просветительские мероприятия, выставки.

Здесь взрослые и дети могут найти для себя комфортное место и интересное занятие.

Всего в Калининградской области функционируют уже 10 модельных библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура».

Сообщается, что в 2022 году проект будут реализовывать еще четыре библиотеки.