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Общество30 декабря 2021 4:31

В Нестеровском районе огнем уничтожено 15 тонн кукурузы

Возгорание произошло на зерносушилке в поселке Бабушкино
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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На зерносушилке огнем было охвачено порядка 40 квадратных метров.

На зерносушилке огнем было охвачено порядка 40 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на 30 декабря произошел пожар на зерносушилке в поселке Бабушкино Нестеровского района. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.

- В металлической зерносушилке выгорело 15 тонн кукурузы на площади 40 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

Сообщается, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.