В Нестеровском районе огнем уничтожено 15 тонн кукурузы

На зерносушилке огнем было охвачено порядка 40 квадратных метров.
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В ночь на 30 декабря произошел пожар на зерносушилке в поселке Бабушкино Нестеровского района. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Калининградской области.
- В металлической зерносушилке выгорело 15 тонн кукурузы на площади 40 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.
Сообщается, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.