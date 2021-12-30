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Общество30 декабря 2021 4:50

В январе изменится расписание автобусного маршрута Заречное - Малое Васильково

На маршрут добавляют два автобуса
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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С 10 января 2022 года изменится расписание автобуса № 146К пос. Заречное - пос. Малое Васильково. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

- На маршруте добавятся еще 2 автобуса, что позволит сократить интервал движения автобусов до 20-40 минут, - рассказали в министерстве. - В общей сложности на маршруте будет курсировать 6 автобусов.

С расписанием можно познакомиться на сайте автовокзала Калининграда, а также уточнить по телефонам справочной службы автовокзала:

- 64-36-35,

- 63-10-00.