За информацию о крушителях урн в Зеленоградске обещают вознаграждение в размере 50 000 рублей

Предположительные вандалы-подростки во время "увлекательной" прогулки. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске разыскивают двух подростков, которые во время вечерней прогулки опрокидывали урны. Об этом сообщает администрация Зеленоградского городского округа.

- Операторами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было установлено, что 28 декабря в период между 20.00 и 21.00 на всем протяжении улицы Гагарина в Зеленоградске были опрокинуты мусорные урны, - говорится в сообщении.

В администрации предполагают, что это делали два подростка, двигавшихся в это время с Курортного проспекта по улице Гагарина и велодорожке в сторону поселка Малиновка.

Власти обращаются к жителям за помощью в поиске и установлении личности нарушителей.

- Гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере 50 000 рублей за предоставленную информацию, - обещают власти.

Телефон для обращений: 8-800-200-36-75 (звонок бесплатный, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы администрации Зеленоградского округа).