За сутки в Калининградской области выявили 185 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 185 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 81 994.

Выздоровевших за сутки стало больше на 194. Всего ковидом переболели уже 78 489 человек.

В стране за последние сутки выявили 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах, нарастающим итогом - 10 479 344 человека. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции за сутки выписали 43 004 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 423 227 человек.