70 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 160 случаев ОРВИ, 15 пневмоний и 10 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 70 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 сотрудника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг ;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих детский сад;
- 2 учащихся;
- 2 студента 1 образовательного учреждения;
- 53 неработающих.