70 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 185 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 160 случаев ОРВИ, 15 пневмоний и 10 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 70 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 сотрудника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг ;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих детский сад;

- 2 учащихся;

- 2 студента 1 образовательного учреждения;

- 53 неработающих.